Под Москвой отыскали заставленное машинами «гетто»

В Подмосковье обратили внимание на переполненную автомобилями стоянку, расположенную неподалеку от жилых домов. Соответствующие снимки появились во вторник, 22 октября, в сообществе «Москва с огоньком» во «ВКонтакте».

На размещенных в сети фото видно десятки припаркованных машин, некоторые из которых осложняют движение остальных транспортных средств. «Ничего необычного, просто парковка возле многоэтажек за МКАД», — указано в подписи к посту.

Как отметили в комментариях подписчики страницы, фотографии были сделаны в деревне Путилково. «Да блин, уже ни фига не смешно, какой-то транспортный коллапс», — высказался один из них. «Я был у друга в Павшинской пойме, дом модный, как парус, а парковки нет вообще! Все завалено машинами, не пройти... ГЕТТО!» — возмутился другой. «Нашествие машин», — охарактеризовал третий. «Зимой будет красиво», — заметил еще один пользователь.

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