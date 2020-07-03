Под Москвой пассажиры автобуса ехали с ногами по щиколотку в воде

В подмосковном Красногорске автобус ехал по затопленной дороге, пол салона также оказался заполнен водой. Видео, снятое внутри автобуса, опубликовало издание Baza.

Судя по кадрам, воды в салоне было по щиколотку пассажирам. Снаружи были подтоплены дороги и дворы, из-за чего транспортное движение сильно замедлилось.

Вечером 3 июля в разных частях Москвы прошли мощные ливни, особенно много осадков выпало на северо-западе столицы и расположенных рядом районах Подмосковья. Ожидается, что позднее ливни накроют весь город.

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