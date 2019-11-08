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Под Москвой полицейские перекрыли дорогу ради скорой с младенцем

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сотрудники дорожно-патрульной службы города Мытищи Московской области помогли быстро доехать до больницы машине скорой помощи, в салоне которой находился задыхающийся младенец. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД, пишет ТАСС.

Речь идет о сотрудниках Межмуниципального управления МВД России «Мытищинское» Романе Федосове и Александре Дубровине. Именно к ним обратилась мать девочки, у которой возникли проблемы с дыханием. «Инспекторы оказали сопровождение автомашины с ребенком в больницу», — отметили в ведомстве.

Как добавили в пресс-службе МВД, из-за большого количества транспорта движение скорой было затруднено. Тогда полицейские перекрыли встречное движение, образовав свободный коридор, необходимый для проезда медиков.

Сейчас младенец находится в реанимации, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее, в октябре, сообщалось, что московские водители перекрыли съезд с дороги, чтобы спасти выбежавшего на шоссе котенка. На кадрах, снятых камерой видеорегистратора, видно, как один из водителей останавливается, чтобы забрать котенка с дороги, однако животное убегает. Затем спасти его попыталась проезжавшая мимо женщина. Тем временем третий водитель перекрывает дорогу и присоединяется к остановившимся автомобилистам.

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