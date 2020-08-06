Под Москвой пожаловались на поселившихся по соседству тигров и медведей

Жители одного из микрорайонов подмосковного Домодедова испугались поселившихся неподалеку от их домов диких животных. На участке в 15 метрах от жилых зданий обустроили цирк, передает телеканал «Москва 24».

Люди пожаловались, что круглые сутки слышат рев тигров, медведей, волков. «Появился и запах от этих животных. Здесь шум день и ночь. Клетки никто не охраняет, забора нет. Неизвестно вообще убежит кто-то, не убежит. Нам страшно», — поделились жители.

Другие москвичи, чьи дома расположены подальше от цирка, наоборот, говорят, что рады такому развлечению для детей. «Это прекрасная альтернатива тому, чтобы здесь какой-то склад или промышленное хозяйство устроили. Плюс деткам всегда интересно посмотреть на животных», — говорят они.

Журналисты попытались выяснить, насколько законно размещение объекта на этом участке. По словам хозяина цирка Олега Плахтеева, он установил его по всем требованиям. «Эта земля у меня в собственности. Мы ее приобретали специально для цирка. Она как база нашего ООО «Цирк Корона». 8,5 тысячи квадратных метров — это под цирк, 1500 — квадратных метров под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство — прим. МОСЛЕНТЫ)», — сказал владелец.

В территориальном отделе №24 Госадмтехнадзора Московской области тоже подтвердили. что размещение цирка на этом участке законно.

В июле в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского рабочие в ходе строительных работ было найдено приспособление, сделанное для безопасности генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Предположительно, оно могло служить ему защитой в случае покушения.

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