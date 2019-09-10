Под Москвой пожаловались на тень от «замка Галкина»

Жители деревни Грязь в Истринском районе Московской области, где расположен особняк Максима Галкина и Аллы Пугачевой, направили на артистов жалобу. Об этом сообщает «Москва 24».

По информации телеканала, один из соседей пары пожаловался на слишком большую тень, которую отбрасывает их дом, и заявил, что недостаточная освещенность отрицательно сказывается на его здоровье.

«Поступило обращение через сайт компании о нарушении прав жителей поселка Грязь в связи с тем, что высота здания "замка Галкина" превышает 20 метров, а этажность превышает более трех наземных этажей», — рассказал Ярослав Михайлов, заведующий юридической компанией, в которую поступило обращение. Он пояснил, что в документе также содержится просьба к региональной прокуратуре провести проверку в отношении чиновников, выдавших разрешение на строительство и эксплуатацию данного объекта.

Директор Пугачевой Елена Чупракова заявила, что ей ничего не известно о данной жалобе, и подчеркнула, что дом является собственностью супруга певицы.

Как отмечает телеканал, в шестиэтажном «замке Галкина» расположено около 20 комнат, а также лифт, зимний сад, оранжерея, бассейн, паркинг и обсерватория. Кроме того, на участке находятся два небольших строения для работников. Согласно данным экспертов, объект без учета земли оценивается примерно в 10 миллионов евро (более 723 миллионов рублей).

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