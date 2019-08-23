Под Москвой выявили массовые взрывы посуды

Жители подмосковного Домодедово массово пожаловались на взрывы посуды. Соответствующий пост появился в сообществе «Город Домодедово» во «ВКонтакте».

Одна из подписчиц рассказала, что в ее домашнем серванте внезапно взорвалась, разлетевшись на мелкие кусочки, тарелка. «До сих пор отойти не могу», — отметила она, добавив, что набор посуды хранился у нее в течение десяти лет. Другая женщина сообщила, что год назад в ее шкафу «самоликвидировалась» неиспользуемая чашка. По словам местной жительницы, осколки, напоминавшие внешне кристаллы кварца, в течение некоторого времени еще лежали и потрескивали.

В комментариях пользователи также сообщили об аналогичных инцидентах, подчеркнув, что зачастую они происходили с посудой одного и того же производителя — французской фирмы Luminarc. Так, горожане рассказали о самоуничтожившихся супницах, кружках и даже стеклянном столе. Некоторые юзеры, которые недавно приобрели продукцию этого бренда, встревожились: «А мы три сковородки купили.... Пойду посмотрю, вдруг растеклись по шкафу».

В то же время члены сообщества посоветовали хранить такую посуду в коробках либо пойти на «крайние меры» — «выкидывать ее и не жалеть». Другие в шутку отметили, что у них начинается «стеклофобия». «Пойду на окна кресты из белых полосок ткани клеить», — высказалась одна из пользовательниц.

По словам главного технолога Дмитровского стекольного завода Александра Абрашнева, взрывы посуды могут происходить при нарушении технологии ее производства. «Посуду недозакалили, в результате чего напряжение осталось. (...) Неснятое напряжение приводит к саморазрушению стекла», — приводит его слова «Подмосковье сегодня».

Собеседник издания добавил, что склонность к самоликвидации также имеет хрусталь. Чтобы избежать покупки взрывоопасной посуды, следует постучать по изделию металлической ложкой — на некачественном возникнут трещины, отметил специалист.

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