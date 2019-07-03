Под Москвой заметили «ядерную» тучу

Жители подмосковной Истры обратили внимание на необычную тучу. Соответствующими снимками они поделились на странице сообщества «Подслушано | Истра» во «ВКонтакте».

Подписчики страницы отметили, что облако напоминает гриб, возникающий в результате ядерного взрыва. Некоторые отметили также его сходство со смерчем. По словам очевидцев, внутри тучи сверкали молнии.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, подобные мощные кучево-дождевые облака возникли из-за того, что на регион надвигался теплый атмосферный фронт. «Как раз на рубеже перехода из тропосферы в стратосферу облако приобретает угрожающий вид, напоминающий ядерный гриб, или, как еще говорят метеорологи, наковальню. Эффектность ему придало и зарево заката», — приводит его слова «Подмосковье сегодня».

Он также уточнил, что диаметр таких туч, как правило, составляет от 20 до 25 километров, высота — около 10–12 тысяч метров. Тишковец добавил, что «наковальня» зачастую свидетельствует о высокой скорости перемещения облаков — 30–40 километров в час — и приближающейся грозе.

16 мая жители подмосковной Лобни стали свидетелями необычного для городской среды природного явления. На размещенных в сети фотографиях была видна двойная радуга на фоне закатного неба. «Радуга на закате, чего только не увидишь в Лобне», — говорится в подписи к посту.

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