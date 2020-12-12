Под окнами московской многоэтажки нашли тела мужчины и пятилетнего ребенка

На проспекте Мира под окнами многоэтажки нашли тела мужчины и пятилетнего ребенка. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова, передает РИА Новости.

По ее словам, погибшие получили травмы, характерные при падении с высоты.

Telegram-канал Life Shot сообщает, что 39-летний Сергей Ж. жил с женой и двумя детьми в квартире на 18-м этаже дома. Мужчина нигде не работал, состоял на учете в полиции и сидел на успокоительных.

Супруга погибшего услышала крик ребенка из соседней комнаты. В этот момент в квартире находилась ее старшая дочь от первого брака.

По факту происшествия возбуждено дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка»). На месте работают оперативники и эксперты.

Ранее в Новой Москве беременная женщина выбросила из окна 13-го этажа грудного ребенка своей подруги. Тело малыша обнаружил курьер, после чего вызвал полицию. Он забежал в ближайшее кафе и попросил о помощи.

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