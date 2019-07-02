Под землей в Москве обнаружили римского легионера

В Telegram-канале «Метро Москвы» появилось фото необычного пассажира. Он одет как римский легионер: грудь мужчины прикрыта кирасой, голову защищает блестящий шлем, а на ногах — сандалии.

«Римляне в метро!» — говорится в подписи к публикации.

В понедельник, 1 июля, внимание пользователей сети привлекла девушка в необычной одежде. Пассажирка с розовыми волосами надела розовую шубу из искусственного меха и серые брюки с длинным ворсом, на ногах у нее были розовые ботинки.

В конце мая в столичной подземке заметили даму с ридикюлем. Один из пользователей отметил, что в целом обладательница ридикюля выглядела «роскошно и гармонично», а также «достойно и привлекательно» себя вела.

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