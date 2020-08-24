В Подмосковье сняли режим самоизоляции для пожилых людей

В Московской области с понедельника, 24 августа, снимается режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Об этом говорится в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Документ был подписан 20 августа. Помимо граждан пенсионного возраста, он также касается пациентов с хроническими заболеваниями.

Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и хронических больных был введен в регионе 26 марта.

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