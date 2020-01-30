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Подмосковного полицейского поймали на закладке наркотиков

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковном Одинцове при закладке наркотиков задержан младший сержант полиции. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

При нем было найдено девять свертков с наркотиками, служебное удостоверение и несколько мобильных телефонов. По имеющимся данным, он готовился сделать закладку для наркопотребителей.

В управлении на транспорте МВД России по ЦФО, где работал полицейский, подтвердили факт задержания. Там заявили, что сержант будет уволен из ОВД, а его непосредственный руководитель и начальник ЛО МВД России на станции Москва-Белорусская отстранены от занимаемых должностей.

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