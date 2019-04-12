Подмосковные аномальные зоны задумали пометить

Аномальные зоны в Московской области, где местные жители сообщали о появлении феноменов, связанных с НЛО, могут обозначить специальными знаками. С такой инициативой намерено выступить сообщество уфологов России «Космопоиск», пишет в пятницу, 12 апреля, «Подмосковье сегодня».

По словам одного из авторов идеи, уфолога Владимира Кукольникова, подобное нововведение может положительно сказаться на состоянии региона. «Пометить те места, где были местными жителями замечены неопознанные объекты, позволит развитие НЛО-туризма, который, кстати, хорошо развит в США», — заметил он.

В частности, в 2003 году одной из аномальных зон Подмосковья была признана деревня Протасово в Щелковском районе. В населенном пункте была установлена копия летающей тарелки и на данный момент происходят съезды уфологов. Также к подобным зонам относят поселки Кузяево (Раменский район), Катуар и Сухарево (Дмитровский район), деревню Медвежьи Озера (Щелковский район).