Подмосковные пенсионеры получат прибавку к выплатам при нескольких условиях

Пенсионерам, проживающим в подмосковных селах, назвали условия, при которых они смогут получить прибавку к выплатам в размере 25 процентов от ее суммы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

«Для жителей сельской местности действуют дополнительные меры поддержки в виде фиксированной выплаты. Перерасчет производится автоматически, обращаться для этого в фонд не требуется», — говорится в сообщении.

При этом получить данную прибавку смогут лишь те, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет, живут в селе или деревне и нигде не работают. В ПФР уточнили, что работа, которая осуществлялась до 1992 года, включается в сельский стаж независимо от наименования занимаемой должности, специальности или профессии. Всего в перечень вошло около 500 профессий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2022 года размер детских пособий и других социальных выплат будет индексирован.