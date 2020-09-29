Подмосковные врачи вылечили 98-летнюю пациентку с критическим поражением легких

Пациентку в возрасте 98 лет с критическим поражением легких вылечили в клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации в подмосковном Одинцово. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пожилая женщина поступила в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию и двустороннюю вирусную пневмонию. Диагностика выявила у нее критическую степень поражения легких — 55 процентов. Ее положение осложнялось множеством сопутствующих заболеваний.

«Благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды врачей, которая состояла из врачей: пульмонолога, кардиолога, эндокринолога, хирурга и терапевта, удалось не только остановить процесс развития вирусной пневмонии, но и компенсировать все сопутствующие заболевания», — рассказал главный врач Одинцовской больницы Андрей Фадеев.

Сейчас пациентка уже выписана из больницы и продолжает находиться под наблюдением врачей по месту жительства.

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