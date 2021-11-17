Подмосковный врач рассказал о факторах устойчивости к COVID-19

Главный врач подмосковной Одинцовской больницы Андрей Фадеев в интервью телеканалу «360» рассказал, какие факторы могут повлиять на устойчивость к COVID-19.

Фадеев сообщил, что с вирусом скорее всего не столкнутся те, кто ведет здоровый образ жизни и максимально избегает мест скопления людей. Последнее сокращает до минимума саму возможность столкнуться с инфекцией. «Возможно, у людей просто не было контакта с коронавирусом. Такое тоже может быть!» — отметил он.

Однако, по его словам, все это не означает абсолютной защиты от заболевания. По словам эксперта, по-настоящему серьезную устойчивость к коронавирусу и его последствиям может дать только вакцинация.

Врач также рассказал, что из 1200 человек, находящихся на лечении в стационаре его больницы, привиты только 40 человек — не более четырех процентов. «Все остальные люди не привитые. Все те, кто находится в реанимации, вакцинацию не проходили», — подчеркнул эксперт.

Ранее правительство Москвы выделило дополнительные средства на лечение пациентов на лечение пациентов с COVID-19. Указанная сумма составила 5,6 миллиардов рублей.