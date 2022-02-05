Подмосковным врачам удалось пришить стопу пациенту после ампутации

Врачам подмосковной Егорьевской больницы удалось пришить обратно ампутированную стопу пациенту, сохранив все функции конечности. Об этом сообщает телеканал «360».

По данным источника, пока возвращенную на свое место стопу фиксирует специальный аппарат. Через две недели его снимут, а в ближайшие полгода ноге вернут максимальную чувствительность.

«Ждем заживления кожи, там сейчас есть участки некроза. Ждем, пока они заживут, и в дальнейшем уже будет восстановление нервных стволов», — сообщил заведующий травматологическим отделением ГБУЗ МО «Егорьевская ЦРБ» Дмитрий Коблов.

По словам пациента, он пока опасается наступать на ногу всем весом, но старается приспособиться, дома ходит без использования костылей. Однако еще полтора месяца назад он раздумывал, где лучше приобрести протез. «К следующему году в планах — на лыжи встать, на коньки», — заключил мужчина.

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