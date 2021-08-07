Поднявшиеся цены в знаменитой чебуречной возмутили москвичей

Рост цен на чебуреки в знаменитой торговой точке на Ярославской улице рядом с ВДНХ возмутил местных жителей. Обсуждение выложили в Facebook-сообществе «Район Алексеевский/Останкино/Ростокино».

Автор поста пожаловалась на поднявшиеся цены в заведении. Она отметила, что стоимость чебуреков выросла на 20 процентов. Теперь они стоят 95 рублей вместо 80-ти.

В комментариях многие поддержали негодование. «Они совсем одурели», «Очень люблю их чебуреки, но это уже совсем перебор», — согласились пользователи. При этом некоторые из пользователей заметили, что важна не цена, а качество: «Лучше хоть 100 рублей, но хорошие».

Один из комментаторов сказал, что подорожание на 15 рублей — это не так и много. «20 процентов — небольшой прирост? А что по-вашему большой?» — не согласился с ним второй юзер.

Пользователи также поделились адресами, где можно поесть вкусные чебуреки. Москвичи вспомнили про гипермаркет «Глобус», культовое кафе «Дружба» на станции «Сухаревская» и ресторан «Урюк». При этом есть те, кто вовсе призвал горожан беречь здоровье и помнить, что чебуреки — не самая полезная еда.

Ранее житель Москвы возмутился ценам в открывшейся после ремонта чебуречной «Дружба». За три года культовая выпечка подорожала на 30 рублей. Пользователи сети отметили, что качество чебуреков осталось прежним.

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