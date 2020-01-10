Подорожание мандаринов в Москве объяснили конфликтом в Абхазии

Подорожание мандаринов в Москве объяснили началом конфликта в Абхазии. Об этом в Twitter рассказал бывший спикер МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Константин Долгов.

По словам микроблогера, он заметил рост цен на цитрусовые в магазине у дома. Продавец якобы оправдал это политическим кризисом в республике. «Хорошо хоть Новый год позади. А то б пришлось накануне праздника проводить операцию по принуждению наших абхазских партнеров к низким ценам на стратегический продукт», — пошутил он.

В реплаях к твиту Долгова обратили внимание на то, что в России очень мало абхазских мандаринов.

9 января несколько сотен участников акции протеста в Сухуми ворвались в здание администрации президента Абхазии с требованием его отставки. Они недовольны тем, как суд рассматривает дело лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии, который пытается оспорить решение о признании действительными итогов выборов главы государства. Власти Абхазии назвали действия протестующих попыткой государственного переворота, сообщала «Лента.ру».

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