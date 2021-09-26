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Подростки избили школьницу до полусмерти в Подмосковье
Кадр: страница «Раменское | Жуковский» во «Вконтакте»
Группа подростков напала на школьницу в подмосковном Раменском. Видеозапись с места инцидента опубликовали в группе «Раменское | Жуковский» во «В Контакте».
В результате конфликта девушку избили до полусмерти — она потеряла сознание. По словам очевидцев, одна из несовершеннолетних прыгала на голове пострадавшей, пока четверо парней удерживали лежавшую на асфальте школьницу.
На место происшествия вызвали медиков, девочку удалось спасти. Ее госпитализировали с множественными травмами.
Ранее подросток зарезал собственных родителей в московской квартире. Его нашли лежащим рядом с телами убитых. По словам соседей, они слышали крики «Он нас зарезал!» Подростка доставили в отделение полиции.