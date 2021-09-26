Подростки избили школьницу до полусмерти в Подмосковье

Группа подростков напала на школьницу в подмосковном Раменском. Видеозапись с места инцидента опубликовали в группе «Раменское | Жуковский» во «В Контакте».

В результате конфликта девушку избили до полусмерти — она потеряла сознание. По словам очевидцев, одна из несовершеннолетних прыгала на голове пострадавшей, пока четверо парней удерживали лежавшую на асфальте школьницу.