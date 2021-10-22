Подростки пришли в детский сад в Москве с ножом

Полиция разыскивает подростков, пришедших на территорию детского сада в Москве с ножом. Телеканал РЕН ТВ сообщил, что инцидент произошел в Пресненском районе.

О злоумышленниках в правоохранительные органы заявил охранник учреждения. По его словам, находясь на посту, он услышал нецензурную брань через открытое окно. Выйдя на улицу, мужчина увидел троих школьников, сидящих на лавочке. На тот момент в детском саду также были дети.

Подростки пообещали охраннику вести себя тихо. Когда тот вернулся на рабочее место, то разглядел на камерах видеонаблюдения, что молодые люди принесли с собой нож. Они не прятались и продемонстрировали оружие в объектив. Охранник заявил, что подростки выглядели угрожающе и ухмылялись.

На данный момент фото несовершеннолетних разослали в местные школы.

Ранее в Москве задержали 17-летнего юношу, стрелявшего в воздух у школы №1260. При обыске у него нашли страйкбольное оружие.