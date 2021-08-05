Подростки сыграли в «боулинг» в метро и возмутили москвичей

«А вы когда-нибудь видели боулинг канистрами в метро? Теперь точно видели. Олимпийский вид спорта скоро будет — канистринг», — гласит подпись к посту.

«Больше на керлинг похоже», «Видели игру в боулинг, поэтому данное видео смахивает на игру в бочче», — писали подписчики канала.

Один из юзеров предположил, что на кадрах — скучающие сотрудники, занимающиеся заменой антисептика в автоматах столичной подземки, пытаются себя развлечь таким образом.

«Почему их не привлекут за хулиганку?» — задался вопросом еще один подписчик.

В свою очередь адвокат Константин Кудряшов рассказал «Мосленте», что в действиях подростков нет состава какого-либо административного правонарушения. «Они не совершают действия, выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся нецензурной бранью в общественных местах, уничтожение и повреждение имущества. То есть не занимаются мелким хулиганством», — уточнил он.

Ранее, 2 августа, Пресненский суд Москвы приговорил к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии блогера Кароматулло Джаборова, который разыграл в столичном метро приступ COVID-19.

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