Подростки сыграли в «боулинг» в метро и возмутили москвичей
Двое подростков начали кидаться пустыми канистрами на станции метро «Бибирево» и возмутили москвичей. Соответствующая видеозапись появилась в Telegram-канале «Москва — новостная».
«А вы когда-нибудь видели боулинг канистрами в метро? Теперь точно видели. Олимпийский вид спорта скоро будет — канистринг», — гласит подпись к посту.
«Больше на керлинг похоже», «Видели игру в боулинг, поэтому данное видео смахивает на игру в бочче», — писали подписчики канала.
Один из юзеров предположил, что на кадрах — скучающие сотрудники, занимающиеся заменой антисептика в автоматах столичной подземки, пытаются себя развлечь таким образом.
«Почему их не привлекут за хулиганку?» — задался вопросом еще один подписчик.
В свою очередь адвокат Константин Кудряшов рассказал «Мосленте», что в действиях подростков нет состава какого-либо административного правонарушения. «Они не совершают действия, выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся нецензурной бранью в общественных местах, уничтожение и повреждение имущества. То есть не занимаются мелким хулиганством», — уточнил он.
Ранее, 2 августа, Пресненский суд Москвы приговорил к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии блогера Кароматулло Джаборова, который разыграл в столичном метро приступ COVID-19.
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