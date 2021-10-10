Подросток открыл стрельбу и подрался в центре Москвы

Подросток открыл стрельбу на Болотной площади в центре Москвы. О происшествии сообщил телеканал РЕН ТВ.

Несовершеннолетний выстрелил из сигнального пистолета и попал в мужчину. После этого подростка начала преследовать компания молодых людей. Между юношей и нападавшими завязалась потасовка. В ходе нее подросток ударил кастетом по челюсти одного из молодых людей.

Известно, что одного из пострадавших госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее бывший полицейский открыл стрельбу из наградного пистолета в Москве, заступаясь за знакомую. Экс-силовик выстрелил в обидчиков своей приятельницы, вступил в драку и попал в больницу с переломом в области лица.