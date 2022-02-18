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В Москве подросток отравился таблетками в попытке снять головную боль
Фото: Depositphotos
14-летний московский подросток попал в больницу после того, как он попытался унять головную боль таблетками, пишет РЕН ТВ.
У мальчика сильно болела голова, он решил выпить анальгетик, воспользовавшись имеющимися дома медикаментами. Приняв лекарство, он почувствовал себя плохо.
Молодого человека доставили в отделение токсикологии одной из столичных больниц. На данный момент его жизни ничего не угрожает.
Ранее на севере Москвы в колледже 16-летний подросток ради интереса попробовал таблетки друга.