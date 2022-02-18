Сегодня в 04:19
1 мин.

В Москве подросток отравился таблетками в попытке снять головную боль

Новости /
В Москве подросток отравился таблетками в попытке снять головную боль
Фото: Depositphotos

14-летний московский подросток попал в больницу после того, как он попытался унять головную боль таблетками, пишет РЕН ТВ.

У мальчика сильно болела голова, он решил выпить анальгетик, воспользовавшись имеющимися дома медикаментами. Приняв лекарство, он почувствовал себя плохо.

Молодого человека доставили в отделение токсикологии одной из столичных больниц. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Ранее на севере Москвы в колледже 16-летний подросток ради интереса попробовал таблетки друга.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.