Подросток за рулем мопеда погиб из-за шлагбаума в Москве

16-летний подросток погиб во время езды на мопеде, ударившись головой о шлагбаум. Прокуратура Москвы сообщила в своем Telegram-канале, что авария произошла на улице Беломорская.

На опубликованных кадрах видно, как школьник на большой скорости едет по проезжей части в ночное время.