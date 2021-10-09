Подросток за рулем мопеда погиб из-за шлагбаума в Москве
16-летний подросток погиб во время езды на мопеде, ударившись головой о шлагбаум. Прокуратура Москвы сообщила в своем Telegram-канале, что авария произошла на улице Беломорская.
На опубликованных кадрах видно, как школьник на большой скорости едет по проезжей части в ночное время.
Врачи пытались оказать несовершеннолетнему медицинскую помощь, однако тот скончался.
Ведомство заявило, что организовало проверку по исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних в отношении погибшего. Кроме того, выясняются обстоятельства и причины случившегося.
Ранее в Москве {скончался](https://moslenta.ru/news/prokativshiisya-na-kryshe-vagona-moskovskogo-metro-zaceper-umer-v-bolnice-06-10-2021.htm) зацепер, залезший на крышу вагона станции «Кунцевская» открытого участка Филевской линии. 24-летний россиянин получил черепно-мозговую травму при въезде в тоннель.