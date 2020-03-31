Подсчитан индекс самоизоляции москвичей. Он несильно вырос за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют утренние данные индекса самоизоляции «Яндекса», которые приводит «Интерфакс».

Согласно им, 31 марта большинство москвичей остались дома, а рейтинг самоизоляции по пятибалльной шкале составил 3,6. Днем ранее показатель был на 0,2 пункта ниже.

При этом в ряде подмосковных городов уровень самоизоляции жителей оказался выше среднего. Так, рекордсменами по числу граждан, соблюдающих режим, оказались Электросталь, Раменское, Королев, Железнодорожный и Коломна (4,1).

Наиболее низкие показатели зафиксированы в Реутове (2,9), Котельниках (3,1) и Видном (3,2).

30 марта «Яндекс» начал отслеживать уровень самоизоляции россиян. Он рассчитывается по пятибалльной шкале и чем выше его значение, тем лучше россияне соблюдают режим самоизоляции: 0 — ‎на улицах много людей, а 5 — все сидят по домам.

За последние сутки в России обнаружили 500 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в стране составляет 2337 человек. Большинство заразившихся выявлено в Москве — 1613 человек. С 30 марта в столице введен режим всеобщей изоляции. Жителям столицы разрешено выходить из дома только в строго регламентированных случаях.

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