Подсчитан индекс самоизоляции москвичей
Подсчитан индекс самоизоляции москвичей. Он несильно вырос за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют утренние данные индекса самоизоляции «Яндекса», которые приводит «Интерфакс».
Согласно им, 31 марта большинство москвичей остались дома, а рейтинг самоизоляции по пятибалльной шкале составил 3,6. Днем ранее показатель был на 0,2 пункта ниже.
При этом в ряде подмосковных городов уровень самоизоляции жителей оказался выше среднего. Так, рекордсменами по числу граждан, соблюдающих режим, оказались Электросталь, Раменское, Королев, Железнодорожный и Коломна (4,1).
Наиболее низкие показатели зафиксированы в Реутове (2,9), Котельниках (3,1) и Видном (3,2).
30 марта «Яндекс» начал отслеживать уровень самоизоляции россиян. Он рассчитывается по пятибалльной шкале и чем выше его значение, тем лучше россияне соблюдают режим самоизоляции: 0 — на улицах много людей, а 5 — все сидят по домам.
За последние сутки в России обнаружили 500 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в стране составляет 2337 человек. Большинство заразившихся выявлено в Москве — 1613 человек. С 30 марта в столице введен режим всеобщей изоляции. Жителям столицы разрешено выходить из дома только в строго регламентированных случаях.
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