Подсчитан процент сидящих на самоизоляции москвичей

Режим самоизоляции из-за распространения коронавируса соблюдают 90 процентов москвичей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и опубликованного на сайте организации.

Опрос был проведен 30 марта. Выяснилось, что в России на самоизоляции сидит 81 процент граждан.

76 процентов опрошенных признались, что из-за распространения коронавируса они ограничили контакты, сидят дома или уехали в отдаленное место. 58 процентов следят за гигиеной и используют антисептики, а 30 процентов — носят маску или респиратор.

Ранее 7 апреля сообщалось, что жители Москвы устали от самоизоляции и начали выходить на улицу. В первую очередь людей заставляет покидать дома работа: 250 столичных предприятий обрабатывающей промышленности вернулись к работе после недельных выходных.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!