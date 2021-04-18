Подсчитано число нарушителей масочного режима в московском транспорте

В Москве за апрель зафиксировано более 30 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима в общественном транспорте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГКУ «Организатор перевозок».

В среднем за день выявляется около 1,8 тысячи подобных нарушений, а всего с начала года в московском транспорте выявили более 160 тысяч фактов.

Ношение масок и перчаток в транспорте в ежедневном режиме контролируют около 350 контролеров ГКУ и еще 1,4 тысячи инспекторов службы безопасности метро.

В октябре 2020 года в Москве начали останавливать таксистов, которые не соблюдают масочный режим.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!