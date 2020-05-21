Подсчитано число получающих пособие по безработице москвичей

Более 40,5 тысячи москвичей, потерявших работу из-за эпидемиологической ситуации, получают региональную выплату по безработице. Число таких жителей подсчитали в столичной мэрии, соответствующая информация опубликована на сайте правительства Москвы.

Вместе с федеральным пособием по безработице размер компенсации составляет 19 500 рублей. «В этот непростой период город со своей стороны старается помогать жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и потерявшим работу», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, центры занятости работают в дистанционном формате, на сайтах доступны базы вакансий, курсы переквалификации, а также форма для оформления повышенного пособия. По состоянию на 21 мая, в Москве насчитывается 128 тысяч безработных, вставших на учет.

О начале выплат пособий мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге 29 марта. «В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц», — указано в сообщении. Для получения выплат не нужно писать заявление, они будут назначены автоматически, говорилось на сайте мэра.

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