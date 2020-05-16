Подсчитано число соблюдающих масочный режим москвичей

Подавляющее число жителей Москвы соблюдают масочный режим. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает «Интерфакс».

По его словам, после 12 мая москвичи стали чаще носить индивидуальные средства защиты. «Если мы 11 мая видели, что примерно 75-76 процентов посетителей магазинов надевали маски, то начиная с 12-13 мая был рост: сначала 90 процентов, потом 94 процента. Сейчас, на сегодняшний день, я специально уточнял, 97 процентов носят маски», — отметил Немерюк.

Также глава департамента указал на то, что ежедневно в столице штрафуют от 50 до 70 человек за несоблюдение масочного режима.

Ранее сообщалось, что 99 процентов пассажиров московского метро надели маски. В столичном департаменте транспорта также отметили, что 9 из 10 пассажиров подземки носят перчатки.

С 12 мая в Москве действует обязательный масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо надевать в общественных местах, а также при поездках на любых видах транспорта. За появление без масок и перчаток в магазине или на рабочем месте грозит штраф в размере четырех тысяч рублей, в общественном транспорте или такси — пять тысяч рублей.

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