Подсчитано число участников «Бессмертного полка» в Москве

В акции «Бессмертный полк» в Москве принимают участие более 500 тысяч человек, сообщает телеканал «Москва 24».

Участники прошли по Красной площади с портретами участников Великой Отечественной войны. Протяженность колонны составляет 4,5 километра.

Колонну шествия разделили на 26 секторов, в каждом из них работают волонтеры, обеспечивающие раздачу воды. По маршруту следования расставлены полевые кухни.

Утром 9 мая в Москве прошел военный парад, посвященный 74-й годовщине победы. В нем приняли участие порядка 13 тысяч человек и военная техника. Воздушную часть отменили из-за плохой погоды.

Акция «Бессмертный полк» впервые прошла 9 мая 2012 года в Томске.

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