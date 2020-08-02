Подсчитано ежедневное количество пассажиров Московского центрального кольца

Количество пассажиров Московского центрального кольца (МЦК) достигло порядка 650 тысяч человек в день. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони, передает ТАСС.

Он признался, что в компании не ожидали столь взрывного пассажиропотока. «То есть разные цифры назывались, 250 тысяч человек, 600 тысяч человек. Это тот максимум, который мы думали, что когда-то будет. 650 тысяч человек в день везем сейчас«», — сказал он.

Тони добавил, что в перспективе МЦК в год будут пользоваться более 650 миллионов человек.

В ноябре 2019 года на МЦК был зафиксирован рекорд пассажиропотока: 29 ноября поезда «Ласточка» перевезли более 571 тысячи пассажиров. Таким образом, тот рекорд давно потерял свою актуальность.

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