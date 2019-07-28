Подсчитано количество съеденных москвичами бургеров

Гости гастрономического фестиваля в московском Парке Горького съели 30 тысяч бургеров. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В ходе первого тематического фестиваля «Бургерфест», приуроченного к Международному дню гамбургера, на территории парка работали 30 ресторанных шале и 10 фуд-траков. Мероприятие посетили более 407 тысяч человек.

Международный день гамбургера отмечают в честь первой продажи бургера американским предпринимателем Луи Лессингом в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. Считается, что это произошло 27 июля 1900 года.

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