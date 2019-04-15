Подсчитано время заработка на завтрак в Москве

Жителю Москвы необходимо в среднем 10,6 минуты в день, чтобы заработать себе на завтрак. Об этом говорится в исследовании Bloomberg.

Агентство вычислило среднюю стоимость и доступность завтрака в 137 финансовых центрах. Были подсчитаны цены на стакан молока, одно яйцо, два тоста и один фрукт. Авторы исследования также выяснили, сколько времени в среднем тратится на утренний прием пищи.

Отмечается, что в Москве средняя стоимость завтрака оценивается в 44 рубля. Жители столицы тратят на него 2,2 процента от своего ежедневного заработка. Жителю Санкт-Петербурга необходимо 14,9 минуты, чтобы заработать на утренний прием пищи.

Самые доступные завтраки в Женеве, Дубае, Берне, Люксембурге, Сан-Франциско и Цюрихе. Здесь жителям понадобится до пяти минут в день, чтобы заработать на еду — они тратят около 1 процента своего ежедневного дохода. Самые недоступные завтраки в Лагосе (Нигерия) и Аккре (Гана) — местным жителям придется работать больше двух часов, чтобы заработать на еду.