Подсчитаны расходы москвичей на сбор детей в школу

Школьная форма для девочек обойдется в среднем в 650 рублей, что на 9 процентов дороже, чем в прошлом году. Средняя стоимость формы для мальчиков составила 1000 рублей, что на 25 процентов дороже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стоимость спортивной формы для девочек составила в столичном регионе 750 рублей, что на 10 процентов выше, чем в прошлом году. Цена формы для мальчиков обойдется в 790 рублей — она выросла на три процента.

«В последние две недели россияне стали интересоваться такой продукцией на 65 процентов чаще, чем в прошлом году. Наиболее популярной категорией оказалась школьная форма — спрос на нее вырос практически в 3 раза», — комментирует руководитель категории Lifestyle Алексей Козловский.

По сравнению с 2020 годом школьные рюкзаки стали стоить на 11 процентов дороже. Сейчас их можно приобрести в среднем за 1000 рублей, как и пеналы. Средняя стоимость канцелярских принадлежностей в 2021 году в Москве составила 400 рублей.