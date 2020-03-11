Подведены итоги первых дней весны в Москве

Подведены итоги первых дней весны: первая декада марта оказалась аномально теплой и дождливой. Об этом свидетельствуют данные портала «Метеоновости».

По информации метеорологов, первые дни весны войдут в историю наблюдений за погодой как самые теплые. Средняя температура составила 4,7 градуса тепла. Отмечается, что положительная температура в этот период наблюдалась в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах и составляла от 1,2 до 2,6 градуса.

По количеству осадков погода в столице также признана аномальной. За первую декаду месяца выпало почти 29 миллиметров небесной влаги, что составляет 85 процентов от месячной нормы. Наибольшее количество осадков за этот период выпало в 2016 году — 43,2 миллиметра.

Прошедшая зима была признана самым теплым сезоном за 140 лет инструментальных метеорологических наблюдений. В столице было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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