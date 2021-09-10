Подведены итоги первых пяти лет работы МЦК

Более 630 миллионов пассажиров за первые пять лет работы перевезли «Ласточки» на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Пассажирское движение на МЦК началось 10 сентября 2016 года, в связи с чем РЖД подвело итоги первых пяти лет работы центрального кольца. За это время несколько раз сокращались интервалы ожидания поезда и эти работы продолжаются по сей день. На данный момент идут обсуждения о сокращении времени ожидания до трех минут, также начались испытания беспилотных технологий.

«Все поезда — современные "Ласточки" городской компоновки салонов. Они удобны не только обычным пассажирам, но и позволяют совершать комфортные поездки с детскими колясками и даже с велосипедами. В вагонах имеются зарядки для гаджетов», — отметили в пресс-службе.

Сейчас по центральному кольцу курсирует 51 поезд.

Ранее стало известно, что пассажиры московского метро, МЦК и МЦД получат скидку на проезд при оплате смартфоном или банковской картой. Акция стартовала с 1 сентября и продлится до конца года.

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