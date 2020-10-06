Поезд нового поколения запустили в метро Москвы

Поезд нового поколения запустили в московском метро. В следующем году такие поезда будут запущены на Кольцевой линии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова мэра столицы Сергея Собянина.

«Мы запускаем уникальный поезд "Москва-2020". Вообще это целая эпоха пошла перемен в Московском метрополитене. За последние годы мы обновили 60 процентов подвижного состава», — сказал Собянин.

Градоначальник отметил, что в 2017 году был создан поезд мирового уровня — «Москва», однако совершенству нет предела: «Этот поезд менее шумный, более комфортный, с большими выходами. И я уверен, что это один из самых лучших поездов. Коллеги готовы производить его в массовом порядке, взамен прежних. Уже в следующем году на Кольцевой линии будут ходить новые поезда "Москва-2020"».

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что новый поезд отличается в том числе тем, что у него есть собственные аккумуляторы: в случае отключения электричества на линии он сможет доехать до ближайшей станции.

Сообщается, что новые поезда будут перевозить пассажиров Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий метро. Сквозной проход между вагонами станет шире, также будут расширены дверные проемы. В поездах будет в пять раз больше разъемов USB для зарядки гаджетов — 368 штук. Также подчеркивается, что уровень шума станет на 15 процентов ниже по сравнению с более ранними моделями транспорта.

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