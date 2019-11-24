Поезда на МЦД решили удлинить

Поезда на Московских центральных диаметрах (МЦД) станут длиннее. Как заявил в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин, они будут состоять из 10-11 вагонов.

Градоначальник уточнил, что составность всех поездов на МЦД-2 увеличится с 25 ноября. На МЦД-1 количество вагонов вырастет в течение двух недель. Это позволит увеличить количество пассажирских мест на 30 процентов в часы пик, а с момента запуска — на 49 процентов. Уже подсчитано, что в рабочие дни пассажиропоток превысил полмиллиона человек.

Кроме того, Собянин заявил, что на время отладки билетной системы проезд по МЦД останется бесплатным.

24 ноября Собянин пообещал в кратчайшие сроки устранить проблемы, которые возникли при запуске МЦД. По его словам, «есть технические огрешности, но над этим надо спокойно и последовательно работать, и устранять в максимально короткие сроки те проблемы, которые, естественно, будут возникать в ходе эксплуатации таких масштабных, огромных проектов».

Движение по МЦД было запущено 21 ноября. По диаметрам курсируют поезда «Иволга», которые оснащены бесплатным Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Оплатить проезд можно картой «Тройка».

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