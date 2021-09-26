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Поездка семилетнего ребенка за рулем иномарки по МКАД попала на видео
Кадр: Telegram-канал «SHOT»
Очевидцы засняли семилетнего ребенка за рулем автомобиля Toyota Camry, который сидел на ногах у мужчины. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «SHOT».
Иномарка двигалась в общем потоке по МКАД. По данным источника, за руль мальчика посадил его отец — 41-летний Петр Кирчу. Уточняется, что мать школьника была против подобных действий, но ее супруг решил сделать по-своему.
Сам Кирчу заявил, что на автодороге была пробка, машина двигалась медленно и ничего жизни и здоровью ребенка не угрожало.
Ранее блогерша Лиза Миллер посадила сына-дошкольника за руль и возмутила пользователей сети.