Поездка семилетнего ребенка за рулем иномарки по МКАД попала на видео

Иномарка двигалась в общем потоке по МКАД. По данным источника, за руль мальчика посадил его отец — 41-летний Петр Кирчу. Уточняется, что мать школьника была против подобных действий, но ее супруг решил сделать по-своему.

Сам Кирчу заявил, что на автодороге была пробка, машина двигалась медленно и ничего жизни и здоровью ребенка не угрожало.

Ранее блогерша Лиза Миллер посадила сына-дошкольника за руль и возмутила пользователей сети.