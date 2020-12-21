Погибшая москвичка оставила предсмертную записку про одинокого кота

В Москве нашли труп женщины, которая перед смертью оставила записку про своего одинокого кота. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

По данным издания, тело 58-летней москвички по имени Марина обнаружили рыбаки рядом с Черным озером в районе Зеленограда. В ее квартире нашли клочок бумаги, на котором женщина просит сожителя присмотреть за домашним питомцем.

«Гена, записку отдай Ане! Пока они не поняли, что меня нет, поживи с Кешкой. Прощай! Аня, нельзя так унижать. Юра! А ты какое право имел лезть в мою жизнь? Я тебя ненавижу! Кот теперь никому не нужен», — говорится в предсмертном письме.

Что именно произошло между Мариной и ее близкими, неизвестно. По словам родственников погибшей, она не работала и иногда злоупотребляла спиртным. Сожитель, с которым Марина прожила семь лет, рассказал, что женщина неоднократно говорила о суициде.

В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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