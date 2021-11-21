Погибшего в ДТП в центре Москвы блогера много раз привлекали к ответственности

Блогера Саида Губденского, погибшего в ДТП в центре Москвы, много раз привлекали к административной ответственности за нарушения на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

За 2020 год в отношении россиянина 13 раз применялись санкции. В частности, осенью прошлого года блогера арестовали на пять суток за вождение без прав. В декабре за езду на автомобиле с подложными номерами Губденского на семь месяцев лишили возможности управлять транспортным средством.

Иномарку BMW M4 Competition, ставшую причиной смертельного ДТП, автоблогер приобрел неделю назад. Губденский также не сменил летнюю резину на зимнюю.

Информация с камер видеонаблюдения показала, что водитель выехал на встречную полосу, не справившись с управлением. Возможной причиной аварии могла стать потеря сцепления шин с поверхностью из-за осадков на дороге. Такой эффект называется аквапланированием.

Ранее стало известно о смерти Губденского в результате ДТП на Кутузовском проспекте. Он скончался еще до приезда врачей, а сидевший рядом с ним пассажир умер в больнице.