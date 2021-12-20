Погибшего на сцене Большого театра артиста признали виновным в случившемся

Комиссия по расследованию несчастного случая со смертью артиста Евгений Кулеша в здании Большого театра под председательством Главного госинспектора труда в Москве признала артиста виновным в случившемся. Об этом в понедельник, 20 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на слова адвоката Андрея Алешкина.

Представляющий интересы семьи погибшего под упавшей декорацией Кулеша юрист также пояснил, что покойный не выходил из здания культурного учреждения, а вопрос о том, каким образом и где ему удалось напиться до такого состояния, комиссия оставила без ответа.

Ранее, в октябре, на сцене Большого театра погиб 37-летний артист миманса Евгений Кулеш. Во время показа оперы «Садко» он отодвигал расположенный на сцене трон. В этот момент на него упали двухтонные декорации, в результате чего Кулеш получил открытый перелом черепа. Он скончался на глазах у зрителей.