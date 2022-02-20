Москвичам пообещали облачную и ветреную погоду

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте рассказал о погоде в воскресенье, 20 февраля.

Синоптик пообещал москвичам облачную погоду с прояснениями в течение дня. Он уточнил, что преимущественно в первой половине дня в городе пройдут кратковременные осадки. Метеоусловия будут определяться тыловой частью циклона, а к вечеру влиянием промежуточного гребня антициклона.

Ожидается западный порывистый ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в Москве составит от плюс 1 до плюс 3 градусов, в Подмосковье — от минус 1 до плюс 4. Атмосферное давление будет расти и составит 779 миллиметров ртутного столба.

Ранее, 18 февраля, в Москву на фоне аномального тепла пришел первый в этом году дождь.