Погода на выходных расстроит москвичей

В предстоящие выходные, 6 и 7 июля, в Москве ожидается пониженное атмосферное давление и температура до 18 градусов тепла. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

В ночь на субботу температура понизится до 10-12 градусов тепла, возможен дождь, временами сильный. В воскресенье существенных изменений в погоде не произойдет — в дневные часы в столице ожидается до 17 градусов тепла, по области — от 13 до 18 градусов.

Синоптики отмечают, что для практически здоровых и неметеочувствительных людей такие погодные условия не являются нагрузочными и могут вызывать лишь психологический дискомфорт. Однако из-за пониженного атмосферного давления возможно общее недомогание, слабость, головокружение и головные боли.

Ранее, 4 июля, синоптики предупреждали, что на выходных Москва достигнет «холодного дна». Возможно, что тепло вернется в столицу после середины июля.

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