Погода оправдает ожидания москвичей

В ближайшее время в столицу, как и во все центральные регионы страны, вернется летняя погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, температура воздуха в городе придет в норму уже в начале новой недели. Согласно данным специалистов, в городе ожидается от 20 до 25 градусов тепла. При этом, возможно, будет пасмурно, ветрено и немного дождливо.

«Это близко к тому, что ожидают россияне», — заключил эксперт. Ранее, отметил он, столбики термометров в городе показывали на 5-7 градусов ниже нормы и больше напоминали майскую погоду.

10 июля сообщалось, что теплая погода вернется в Москву после 16 июля, до конца текущей недели температура существенно не изменится. При этом в городе ожидаются дожди. Потепление же придет, когда в столице начнется активная циркуляция воздуха.

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