Погода оздоровит москвичей

В понедельник, 3 июня, в столичном регионе ожидается теплая погода с переменной облачностью без осадков. Об этом сговорится в сообщении, опубликованном на портале «Метеоновости».

По данным синоптиков, такая погода «способствуют улучшению общего состояния, нормализации вегетативных расстройств, снижению болевых симптомов при патологии суставов, нормализации сосудистых реакций и уменьшению обструктивных симптомов у лиц с заболеваниями органов дыхания».

Однако длительное нахождение на солнце может привести в подавлению иммунитета. «Не следует забывать и о возможных аллергических и кожных реакциях, желательно проводить лекарственную профилактику в течение всего периода активного цветения растений, под рукой иметь средства первой помощи, использовать мази или кремы для защиты кожи от солнечных лучей», — говорится в сообщении.

По данным Gismeteo, во вторник, 4 июня будет солнечно, воздух прогреется до 23 градусов. С середины рабочей недели в столичный регион придет жара: с четверга столбики термометров не опустятся ниже 28 градусов, а на выходные синоптики прогнозируют плюс 31.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!