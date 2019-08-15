Погода побалует москвичей

Небольшой кратковременный дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в четверг, 15 августа, в Москве. Об этом сообщает агентство «Метеоновости».

Воздух в столице прогреется до 23-25 градусов, в Подмосковье — до 20-25 градусов. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

«Погода наконец побалует жителей столицы теплом, будет часто проглядывать солнце, атмосферное давление и влажность в пределах нормальных значений, кислородный режим благоприятный», — рассказали синоптики.

Ранее в августе москвичам предрекли остаток лета без жары. По данным специалистов, столбики термометров в городе уже не поднимутся даже до 30 градусов тепла. Максимальные температурные показатели в столице в августе были зафиксированы 2010 году — тогда воздух прогрелся в городе до 37,3 градуса.

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