Погода в Москве побьет третий температурный рекорд за месяц

Понедельник, 23 декабря, станет самым теплым днем месяца в Москве, установив третий температурный рекорд декабря. Об этом агентству «Москва» рассказал ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Температура воздуха в Москве составит шесть-восемь градусов тепла. До этого самая высокая температура 23 декабря была зарегистрирована в столице в 2015 году — плюс 5,9 градуса», — отметил Тишковец. Последние температурные рекорды наблюдались 18 и 19 декабря.

К вечеру понедельника ожидается проливной дождь. Во вторник, 24 декабря, и в среду, 25 декабря, температура воздуха начнет медленно опускаться, достигнув нулевых показателей. Однако снега москвичам до Нового года ждать не стоит, заключил Тишковец.

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