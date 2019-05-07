Погода в Москве побила рекорд

Вторник, 7 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала года. Как сообщает «Интерфакс», температура воздуха в столице поднялась до 24,8 градуса.

«Предыдущий температурный максимум с начала года в Москве был зафиксирован накануне в понедельник — 24,6 градуса», — уточнил представитель городского метеобюро.

Отмечается, что абсолютный рекорд температуры 7 мая в Москве был установлен в 1967 году, когда столбик термометра на ВДНХ поднялся до отметки в 29,2 градуса.

В среду, 8 мая, в столичном регионе ожидается похолодание до 21-23 градусов, местами возможны грозы. По прогнозам синоптиков, 9 и 10 мая также ожидаются дожди с грозами.

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