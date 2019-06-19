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Погода в Москве приблизится к рекорду эпохи Временного правительства

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Фото: Алексей Куденко/ РИА "Новости"

В субботу, 22 июня, может быть побит очередной температурный рекорд. В этот день синоптики прогнозируют до плюс 32 градусов, передает агентство «Москва» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

«В субботу, 22 июня, ожидается самая жаркая погода — в дневные часы в городе и местами по области воздух будет прогреваться до плюс 32 градусов», — указали синоптики. Причиной нового периода жары специалисты назвали антициклон, блокирующий прохождение атмосферных фронтов, которые несут прохладу.

Может быть побит рекорд 1917 года, когда в стране действовало Временное правительство. В тот год 22 июня воздух в Москве прогрелся до 31,8 градуса.

По прогнозам, с воскресенья жара начнет постепенно отступать. В воскресенье, 23 июня, ожидается небольшой дождь, температура не поднимется выше 28 градусов. Такая же погода ожидается в понедельник, 24 июня.

Временное правительство — высший исполнительно и законодательный орган государственной власти в России в период между февралем и октябрем 1917 года.

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